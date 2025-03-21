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Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода из России в Китай

19:29, 21.03.2025
Госэкспертиза Монголии одобрила проект газопровода из России в Китай
Фото: Реальное время

Минэнерго России сообщило об одобрении монгольской госэкспертизой проекта газопровода «Союз Восток», который пройдет через Монголию и станет продолжением «Силы Сибири — 2».

По информации министерства, вопрос транзита российского газа через Монголию и возможность поставок топлива для монгольских потребителей обсуждались в сентябре 2024 года президентами России и Монголии.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев подчеркнул, что строительство газопровода укрепит российско-монгольское сотрудничество. Также стороны рассмотрели совместные проекты по реконструкции ТЭЦ в Монголии и применение российских стандартов в энергетических проектах.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Недавно Владимир Путин заявил, что Россия заняла первое место по объемам поставок природного газа в Китай.

Матвей Гавриков

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