Из Казани на остров Хайнань запустили первый прямой авиарейс

Фото: Максим Платонов

21 марта авиакомпания «Аэрофлот» запустила первый рейс из аэропорта «Казань» на китайский курорт Санья, расположенный на острове Хайнань. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Вылеты будут осуществляться по пятницам, обратные рейсы — по понедельникам. Перевозить пассажиров будет воздушное судно Airbus A330.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Второй еженедельный рейс запустят с 31 марта. Самолеты будут вылетать из столицы Татарстана по понедельникам, возвращаться — по пятницам. Авиакомпания «Аэрофлот» добавила в расписание прямые рейсы из Казани на Хайнань 19 марта.

Напомним, в свою очередь, авиакомпания China Eastern Airlines объявила об увеличении количества рейсов из Шанхая в Казань с марта текущего года. Расширение полетной программы по этому направлению запланировано на летний период.



Галия Гарифуллина