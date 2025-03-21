Из Казани на остров Хайнань запустили первый прямой авиарейс
21 марта авиакомпания «Аэрофлот» запустила первый рейс из аэропорта «Казань» на китайский курорт Санья, расположенный на острове Хайнань. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Вылеты будут осуществляться по пятницам, обратные рейсы — по понедельникам. Перевозить пассажиров будет воздушное судно Airbus A330.
Второй еженедельный рейс запустят с 31 марта. Самолеты будут вылетать из столицы Татарстана по понедельникам, возвращаться — по пятницам. Авиакомпания «Аэрофлот» добавила в расписание прямые рейсы из Казани на Хайнань 19 марта.
Напомним, в свою очередь, авиакомпания China Eastern Airlines объявила об увеличении количества рейсов из Шанхая в Казань с марта текущего года. Расширение полетной программы по этому направлению запланировано на летний период.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.