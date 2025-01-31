Авиакомпания Китая увеличит количество рейсов из Шанхая в Казань

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания China Eastern Airlines объявила об увеличении количества рейсов из Шанхая в Казань с марта текущего года. Расширение полетной программы по этому направлению также запланировано на летний период, пишет пресс-служба мэрии города.

С 20 марта авиакомпания будет выполнять рейсы из Шанхая в столицу Татарстана три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Данное решение, как отметил госкомитет Татарстана по туризму, будет способствовать наращиванию въездного туристического потока в республику.

Напомним, что прямые авиарейсы между Казанью и Шанхаем, возобновленные ранее, были продлены до 28 марта.

Рената Валеева