Из Казани 21 марта запустят прямые рейсы на остров Хайнань

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Аэрофлот» добавила в свое расписание прямые рейсы из Казани в Международный аэропорт Санья на острове Хайнань. Первый рейс запланировали на 21 марта 2025 года, время в пути составит почти 9 часов.

Самолеты будут вылетать из Казани по пятницам, субботам и воскресеньям. Также авиакомпания откроет рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы, время в пути для которых составит 10 и 8,5 часа соответственно.



Ранее рейсы на Хайнань планировала запустить китайская Beijing Capital Airlines, но теперь это место занял «Аэрофлот».

Также авиакомпания China Eastern Airlines объявила об увеличении количества рейсов из Шанхая в Казань с марта текущего года. Расширение полетной программы по этому направлению запланировано на летний период.



Анастасия Фартыгина