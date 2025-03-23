На ремонт трассы в Кукморском районе Татарстана направили почти 240 млн рублей

Работы должны быть завершены к 22 октября

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане на ремонт трассы в обход поселка Кукмор км 4+336 — км 7+836 направили 239,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Работы должны быть завершены к 22 октября. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане началась подготовка к предстоящему дорожно-строительному сезону, который пройдет в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году запланирован ремонт более 200 км региональных дорог, а также приведение в нормативное состояние более 17 искусственных сооружений.

В республике на ремонт автомобильных дорог планируют выделить почти 95,7 млн рублей. Ремонтные работы будут проведены на нескольких участках, включая трассы М-7 «Волга» — Бизяки, Елабуга — Лекарево — Большие Армалы и Лубяна — Бажениха.



Галия Гарифуллина