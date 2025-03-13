В Татарстане началась подготовка к дорожно-строительному сезону 2025 года
В Татарстане началась подготовка к предстоящему дорожно-строительному сезону, который пройдет в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году запланирован ремонт более 200 км региональных дорог, а также приведение в нормативное состояние более 17 искусственных сооружений, пишет Минтранс республики.
Ключевым этапом подготовки является заготовка инертных материалов — песка, гравия и щебня, — необходимых для обеспечения дорожного строительства и ремонта.
Параллельно с заготовкой материалов идет расконсервация асфальтобетонных заводов. Специалисты проводят техническое обслуживание оборудования, проверяют его работоспособность и производительность, а также обновляют запасы сырья, необходимые для производства асфальтобетонной смеси.
Также, в рамках подготовки к дорожному сезону, активно ведутся работы по контрактации строительно-монтажных работ, включая заключение договоров с подрядчиками и координацию работы всех участников процесса.
«Главтатдортранс» проводит весенний осмотр опорной сети автомобильных дорог регионального значения. В ходе этой проверки специалисты оценивают состояние дорожного покрытия, выявляют повреждения и дефекты, требующие срочного ремонта, используя специализированное оборудование для диагностики.
Напомним, в Казани стартовал сезон ямочного ремонта дорожного покрытия. Работы проводятся в вечернее время, чтобы минимизировать затруднения для движения транспорта.
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