В Татарстане началась подготовка к дорожно-строительному сезону 2025 года

Фото: Мария Зверева

В Татарстане началась подготовка к предстоящему дорожно-строительному сезону, который пройдет в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году запланирован ремонт более 200 км региональных дорог, а также приведение в нормативное состояние более 17 искусственных сооружений, пишет Минтранс республики.

Ключевым этапом подготовки является заготовка инертных материалов — песка, гравия и щебня, — необходимых для обеспечения дорожного строительства и ремонта.

Параллельно с заготовкой материалов идет расконсервация асфальтобетонных заводов. Специалисты проводят техническое обслуживание оборудования, проверяют его работоспособность и производительность, а также обновляют запасы сырья, необходимые для производства асфальтобетонной смеси.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Также, в рамках подготовки к дорожному сезону, активно ведутся работы по контрактации строительно-монтажных работ, включая заключение договоров с подрядчиками и координацию работы всех участников процесса.

«Главтатдортранс» проводит весенний осмотр опорной сети автомобильных дорог регионального значения. В ходе этой проверки специалисты оценивают состояние дорожного покрытия, выявляют повреждения и дефекты, требующие срочного ремонта, используя специализированное оборудование для диагностики.

Напомним, в Казани стартовал сезон ямочного ремонта дорожного покрытия. Работы проводятся в вечернее время, чтобы минимизировать затруднения для движения транспорта.



Рената Валеева