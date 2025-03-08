В Татарстане выделят 95,7 млн рублей на ремонт автодорог
В Татарстане планируется выделить почти 95,7 млн рублей на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Ремонтные работы будут проведены на нескольких участках, включая трассы:
- М-7 «Волга» — Бизяки;
- Елабуга — Лекарево — Большие Армалы;
- Лубяна — Бажениха.
Кроме того, в рамках проекта будут установлены автопавильоны, барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки. Также предусмотрено создание искусственного освещения и обновление дорожной разметки.
Заказчиком работ выступит«Главтатдортранс». Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета и бюджета Татарстана, а завершить работы планируется до 12 августа 2025 года.
Напомним, что в 2025 году в Татарстане продолжится ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году запланировано обновление более 200 километров автомобильных дорог.
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