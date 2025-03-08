В Татарстане выделят 95,7 млн рублей на ремонт автодорог

Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируется выделить почти 95,7 млн рублей на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Ремонтные работы будут проведены на нескольких участках, включая трассы:

М-7 «Волга» — Бизяки;

Елабуга — Лекарево — Большие Армалы;

Лубяна — Бажениха.

Кроме того, в рамках проекта будут установлены автопавильоны, барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки. Также предусмотрено создание искусственного освещения и обновление дорожной разметки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заказчиком работ выступит«Главтатдортранс». Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета и бюджета Татарстана, а завершить работы планируется до 12 августа 2025 года.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане продолжится ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году запланировано обновление более 200 километров автомобильных дорог.

