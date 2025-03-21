Защитник Тесленко: «Рубин» может побороться за топ-5 в РПЛ»
Защитник «Рубина» Егор Тесленко высоко оценил шансы казанцев в борьбе за топ-5 в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, в команде собран хороший коллектив, способный бороться за высокие позиции.
— Считаю, мы недобрали своих очков в прошлом году и должны быть выше. У нас собрался очень хороший коллектив и команда, которая может побороться за топ-5, — сказал Тесленко «Чемпионату».
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. От шестой строчки команду Рашида Рахимова отделяют шесть баллов.
Следующий матч «Рубин» проведет 30 марта в Санкт-Петербурге против чемпиона страны «Зенита».
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