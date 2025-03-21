Путин поручил создать рейтинг для поддержки эксплуатантов беспилотных систем

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Президент России Владимир Путин поручил разработать рейтинг, который будет оценивать регионы по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках поручения правительство России должно в сотрудничестве с независимыми организациями, такими как «Агентство стратегических инициатив» и «Платформа Национальной технологической инициативы», сформировать национальный рейтинг. Он будет учитывать, как субъекты Федерации создают благоприятные условия для привлечения эксплуатантов беспилотных систем и наряду с этим определять лучшие практики их применения.

Реальное время / realnoevremya.ru

Планируется, что соответствующий доклад будет предоставлен 1 июня 2025 года, а затем будет обновляться каждые шесть месяцев. Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.



Анастасия Фартыгина