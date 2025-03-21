Путин поручил создать рейтинг для поддержки эксплуатантов беспилотных систем
Президент России Владимир Путин поручил разработать рейтинг, который будет оценивать регионы по созданию условий для эксплуатантов беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В рамках поручения правительство России должно в сотрудничестве с независимыми организациями, такими как «Агентство стратегических инициатив» и «Платформа Национальной технологической инициативы», сформировать национальный рейтинг. Он будет учитывать, как субъекты Федерации создают благоприятные условия для привлечения эксплуатантов беспилотных систем и наряду с этим определять лучшие практики их применения.
Планируется, что соответствующий доклад будет предоставлен 1 июня 2025 года, а затем будет обновляться каждые шесть месяцев. Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава АСИ Светлана Чупшева и специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
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