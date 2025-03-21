Более четверти россиян предпочитают отечественное вино импортному

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Согласно опросу, проведенному Роскачеством, 27% россиян считают, что качество отечественного вина лучше, чем у импортного. Это число выросло с 20% за последние два года, что свидетельствует о растущем доверии к российским производителям, сообщили в РИА «Новости».

В то же время доля тех, кто считает, что зарубежное вино лучше, сократилась с 29% до 14%. 58% опрошенных уверены, что российское вино «точно» не уступает по качеству зарубежным аналогам. При этом только 42% россиян считают, что импортные вина не хуже российских.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Что касается цен, 82% респондентов готовы заплатить до 1000 рублей за хорошую бутылку вина. Каждый пятый опрошенный готов потратить лишь до 500 рублей. Лишь 2% готовы заплатить от 2000 до 5000 рублей, а 1% — более 10 тыс. рублей.

По итогам 2024 года более 90% российских вин получили оценку не ниже 78 баллов из 100 возможных. Это говорит о значительном улучшении качества продукции и о том, что на российском рынке есть широкий выбор хороших вин.

Напомним, что, по данным Росалкогольтабакконтроля, розничные продажи водки в России за январь — февраль 2025 года снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период было реализовано 11,5 млн декалитров водки.



Анастасия Фартыгина