Замглавы ФСИН: в колониях нет кол-центров, но мошенничество продолжается

Фото: Максим Платонов

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Щербаков заявил, что в российских колониях не существует кол-центров. Он уточнил, что ранее зафиксированные случаи были единичными и не имели массового характера. Об этом сообщили в РИА «Новости».

— Такой проблемы сейчас нет. Примерно три года назад, еще до начала специальной военной операции, было выявлено несколько центров, где находились сим-карты, с которых осуществлялись звонки. Оперативные подразделения быстро отработали информацию и подтвердили, что кол-центров на территории учреждений УИС нет, — рассказал Щербаков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он также добавил, что в колониях случаются отдельные инциденты, которые фиксируются и пресекаются сотрудниками.

— Наличие телефона у спецконтингента — это серьезное нарушение. Нередко телефоны проносят родственники, правозащитники или адвокаты на встречах, используя различные ухищрения, — пояснил замглавы ФСИН.

Анастасия Фартыгина