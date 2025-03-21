Суд Татарстана оценит законность ареста замначальника УФАС Яфизова

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность и обоснованность крайней меры пресечения для 34-летнего замначальника управления антимонопольной службы по Татарстану Алмаза Яфизова. Месяц назад его отправили в СИЗО по обвинению в превышении полномочий с ущербом в 100 млн рублей в качестве упущенной выгоды бюджета.

По данным «Реального времени», рассмотрение апелляционной жалобы на арест затянулось в том числе ввиду тщательного изучения материалов дела стороной защиты.

Напомним, Яфизову инкриминируют выдачу незаконных предписаний УФАС по Татарстану о нарушениях при проведении аукционов на право разработки государственных недр на песчаном карьере «Елабужский». По версии следователей ФСБ, под видом борьбы за чистоту торгов, антимонопольщик лоббировал интересы коммерческих структур, что привело к ограничению конкуренции, дискредитации деятельности УФАС и упущенной выгоде бюджета от налогов и неналоговых поступлений.

Яфизов при задержании и аресте вину отрицал.