Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК
Президент России Владимир Путин направил поздравление Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
— Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Международного олимпийского комитета... Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе, — говорится в сообщении.
Напомним, что новый глава МОК выбран по итогам голосования на 144-й сессии комитета в Греции. Кирсти Ковентри из Зимбабве станет первой женщиной на посту президента МОК.
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