Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК

Президент России Владимир Путин направил поздравление Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.

— Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Международного олимпийского комитета... Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе, — говорится в сообщении.

Напомним, что новый глава МОК выбран по итогам голосования на 144-й сессии комитета в Греции. Кирсти Ковентри из Зимбабве станет первой женщиной на посту президента МОК.



Матвей Гавриков