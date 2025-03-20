Разминка перед плей-офф: «Ак Барс» разгромил в Астане «Барыс», забросив восемь шайб

Крупнейшая победа команды Гатиятулина в текущем сезоне

«Ак Барс» победил в Астане «Барыс» со счетом 8:0 в предпоследнем матче в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Голами у победителей отметились Кирилл Семенов (дважды), Александр Барабанов (дважды), Семен Терехов, Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кателевский и Степан Фальковский. Команда Анвара Гатиятулина выиграла все четыре очных поединка с астанинцами в нынешнем сезоне.

Тренерский штаб внес всего два изменения в состав по сравнению с предыдущим матчем в чемпионате. После поражения от «Витязя» (1:2 ОТ) вне заявки «Ак Барса» остались защитник Артемий Князев и нападающий Егор Коршков. Вместо них вернулись в ростер Альберт Яруллин и Никита Дыняк, решившие свои проблемы со здоровьем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже в первом периоде встречи «Ак Барс» повел со счетом 2:0. Вначале казанская команда реализовала большинство. За пару секунд до завершения штрафного времени астанинского хоккеиста гол забил Кирилл Семенов. Его пас пришелся в коньки одного из игроков перед воротами, и шайба рикошетом отправилась в сетку — 1:0.

Второй гол был забит в концовке первого периода. Вратарь «Барыса» Шестаков справился с дальним броском Степана Фальковского, но шустрее всех на добивании оказался Александр Барабанов. Форвард «Ак Барса» в полном одиночестве отправил шайбу в ворота — 2:0.

Стоит подчеркнуть, что казанцы полностью владели инициативой. «Барыс» в стартовом периоде лишь пару раз оказывался в опасной ситуации в зоне гостей. Игра проходила в тренировочном режиме для «Ак Барса» — идеально перед стартом в плей-офф.

Во втором периоде характер встречи не изменился. Казанцы продолжили играть с давлением на ворота Артема Шестакова. В конце концов преимущество перешло в забитые голы. Вначале отличился Семен Терехов, четким броском завершивший передачу от Эрика О’Делла — 3:0.

За четыре минуты до перерыва «Ак Барс» еще больше увеличил разрыв в счете. Не обошлось без курьеза. Капитан казанцев Дмитрий Яшкин бросил с отрицательного угла, а шайба от амуниции голкипера отправилась в сетку ворот «Барыса» — 4:0.

Третий период начался с пятого гола «Ак Барса». Барабанов выехал из-за ворот гостей и по-бобровски отправил шайбу между щитков голкипера Шестакова — 5:0. Перейдя экватор последней трети матча казанцы разыграли эффектную и эффективную одновременно комбинацию. Голевую точку в атаке поставил Кирилл Семенов, оформивший дубль.



«Барыс» тут же ответил своим голом. Автором шайбы хозяев стал Алихан Омирбеков, но судьи после видеопросмотра зафиксировали игру ногой и отменили взятие ворот. Месть по-казански получилась суровой. Дмитрий Кателевский и Степан Фальковский забросили по разу и довели дело до самой разгромной победы «Ак Барса» в сезоне — 8:0.

Команда Гатиятулина набрала 85 очков и осталась на пятой строчке Восточной конференции. Все идет к тому, что «Ак Барс» начнет плей-офф вне топ-4 Востока.

«Барыс» — «Ак Барс» — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)

Голы:

0:1 Семенов (Лямкин, 12:24, 5х4)

0:2 Барабанов (Фальковский, 15:09)

0:3 Терехов Сем. (О'Делл, Фальковский, 31:42)

0:4 Яшкин (Барабанов, Терехов Ст., 35:59)

0:5 Барабанов (40:37)

0:6 Семенов (Марченко, Барабанов, 50:44)

0:7 Кателевский (Миллер, Дыняк, 55:56)

0:8 Фальковский (Сафонов, 58:58)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 марта в Новосибирске против «Сибири» в 13:30 по московскому времени. Игра станет заключительной для казанской команды в регулярном чемпионате.

Зульфат Шафигуллин