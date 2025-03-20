Муфтий Москвы назвал фейком информацию о выступлении Betsy и Марии Янковской в «Шатре Рамадана»

Заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА «Новости», что информация о предстоящем выступлении 11-летней Betsy (Светланы Чертищевой) и 12-летней Марии Янковской в «Шатре Рамадана» у мечети на Поклонной горе в Москве является провокацией и фейком.

— В интернете активно распространяется информация о том, что в воскресенье в нашем «Шатре Рамадана» Betsy и Мария Янковская в хиджабах исполнят хит Sigma Boy. Официально заявляем, что это провокация и фейк, — заявил муфтий.

По его словам, такие сообщения распространяют провокаторы, исламофобы и шовинисты, стремящиеся расколоть российское общество. Аляутдинов добавил, что в данной ситуации должны вмешаться компетентные органы.

Напомним, что в ДУМ Татарстана прокомментировали практику организации платных ифтаров в Казани.



Матвей Гавриков