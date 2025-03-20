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Губерниев оценил избрание Ковентри на пост главы МОК

18:56, 20.03.2025
Губерниев оценил избрание Ковентри на пост главы МОК
Фото: Максим Платонов

Телеведущий Дмитрий Губерниев выразил надежду на возвращение российских спортсменов на международную арену после избрания Кристи Ковентри на пост главы МОК.

— Итак, Ковентри! Есть надежда, что наши спортсмены будут возвращаться! — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кристи Ковентри стала первой женщиной на посту главы Международного олимпийского комитета (МОК). Бывшая зимбабвийская пловчиха была избрана по итогам голосования на 144-й сессии МОК в Греции.

Российские спортсмены в большинстве видов спорта отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Эксперты считали Ковентри нейтральным кандидатом в отношении вопроса возвращения россиян на мировые соревнования.

Зульфат Шафигуллин

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