Губерниев оценил избрание Ковентри на пост главы МОК
Телеведущий Дмитрий Губерниев выразил надежду на возвращение российских спортсменов на международную арену после избрания Кристи Ковентри на пост главы МОК.
— Итак, Ковентри! Есть надежда, что наши спортсмены будут возвращаться! — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Кристи Ковентри стала первой женщиной на посту главы Международного олимпийского комитета (МОК). Бывшая зимбабвийская пловчиха была избрана по итогам голосования на 144-й сессии МОК в Греции.
Российские спортсмены в большинстве видов спорта отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.
Эксперты считали Ковентри нейтральным кандидатом в отношении вопроса возвращения россиян на мировые соревнования.
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