Новости общества

20:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лидеры ЕС сохранили подход «мир через силу» на Украине

17:10, 20.03.2025
Лидеры ЕС сохранили подход «мир через силу» на Украине
Фото: Реальное время

Лидеры 26 из 27 стран Европейского союза подписали итоговый документ саммита в Брюсселе, в котором заявили о сохранении подхода «мир через силу» на Украине.

В документе подчеркивается готовность ЕС продолжать санкционное давление на Москву. Также страны союза намерены удерживать замороженные активы России.

Итоговый документ был принят по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями ведущих французских оборонных компаний, поставив задачу существенно увеличить производство вооружений и боеприпасов.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также