Лидеры ЕС сохранили подход «мир через силу» на Украине
Лидеры 26 из 27 стран Европейского союза подписали итоговый документ саммита в Брюсселе, в котором заявили о сохранении подхода «мир через силу» на Украине.
В документе подчеркивается готовность ЕС продолжать санкционное давление на Москву. Также страны союза намерены удерживать замороженные активы России.
Итоговый документ был принят по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями ведущих французских оборонных компаний, поставив задачу существенно увеличить производство вооружений и боеприпасов.
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