Мосгорсуд продлил арест подозреваемых в теракте в «Крокусе» до 22 мая

Фото: Максим Платонов

Мосгорсуд продлил срок ареста для четырех подозреваемых в исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» до 22 мая. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Под арестом остаются Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни.

Теракт произошел 22 марта прошлого года и унес жизни более 140 человек, еще свыше 550 получили ранения. В начале февраля этого года следствие по делу было завершено.

Большинство пострадавших отказались знакомиться с материалами уголовного дела, в котором более 400 томов.

— Некоторые потерпевшие решили не изучать дело в полном объеме, — сообщили в правоохранительных органах.



Анастасия Фартыгина