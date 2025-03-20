В России сбили 132 украинских беспилотника за ночь

Фото: Дарья Пинегина

Силы противовоздушной обороны России за одну ночь уничтожили 132 украинских беспилотника. Почти половина из них была сбита над Саратовской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным министерства, 54 БПЛА были нейтрализованы именно в Саратове. Также сбиты 40 беспилотников в Воронежской области, 22 — в Белгородской, 9 — в Ростовской, по 3 — в Курской области и Крыму и 1 — в Липецкой области.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

В результате атаки беспилотников в Энгельсе, Саратовская область, были частично выбиты окна в двух детских садах и школе. В учреждениях в момент инцидента детей не было, и пострадавших среди сотрудников также нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Угрозу атаки беспилотников объявили ночью. Ранним утром губернатор сообщил о повреждениях в Энгельсской городской клинической больнице №1, где пострадала одна женщина, ей оказывается медицинская помощь. Также обломки БПЛА повредили частный дом в районе Соколовой горы.



В связи с инцидентом занятия в школах Энгельса были переведены на дистанционный режим.

Анастасия Фартыгина