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В Татарстане задержали мужчину за организацию нарколаборатории по производству мефедрона

10:31, 20.03.2025
В Татарстане задержали мужчину за организацию нарколаборатории по производству мефедрона
Фото: Максим Платонов

Управление ФСБ России по Татарстану остановило деятельность жителя Елабужского района, подозреваемого в организации незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина использовал лабораторное оборудование для производства наркотического средства «мефедрон» и других веществ, необходимых для его синтеза.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК, связанным с незаконным производством и оборотом наркотиков.

Анастасия Фартыгина

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