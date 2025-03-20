В Татарстане задержали мужчину за организацию нарколаборатории по производству мефедрона
Управление ФСБ России по Татарстану остановило деятельность жителя Елабужского района, подозреваемого в организации незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина использовал лабораторное оборудование для производства наркотического средства «мефедрон» и других веществ, необходимых для его синтеза.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК, связанным с незаконным производством и оборотом наркотиков.
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