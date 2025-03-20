Киберэксперт предупредил о новой волне мошенничества под видом легального бизнеса

Фото: Людмила Губаева

Киберэксперт Борис Косарев, руководитель компании «Форс технологии», рассказал о новых мошеннических схемах, которые активно действуют в интернете. Он уточнил, что мошенники создают фальшивые бизнес-проекты, которые выглядят очень убедительно. Об этом сообщили в RT на русском.

— Они генерируют новости о себе, массу положительных отзывов и постов. У них красивые сайты. Они предлагают услуги на небольшие суммы и дают хорошую рекламу. При этом это оказываются мошенники, с которыми, по сути, ничего не сделать, — объяснил Косарев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, такие схемы фактически имитируют легальный бизнес, что затрудняет их распознавание.

— То есть она убеждает тех, кто не берет трубку, кто насторожен. Могут найти подход и таким образом, — добавил эксперт.

Косарев также упомянул о резком увеличении числа фишинговых писем в 2025 году, что подчеркивает актуальность проблемы кибермошенничества.

Анастасия Фартыгина