В Зеленодольске появятся проекционные пешеходные переходы и обогреваемые тротуары

Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольске рассматривают возможность установки проекционных пешеходных переходов и первого в городе тротуара с обогревом. Мэр Михаил Афанасьев поручил подсчитать стоимость этих объектов и включить их в план дорожных работ. Об этом сообщили в пресс-службе района.

— В этом году мы оснастим 40 уличных пешеходных переходов дополнительными светильниками, но нужно смотреть масштабнее. Проекционный пешеходный переход — это удобно и безопасно как для пешеходов, так и для водителей. Наша главная цель — снижение дорожно-транспортных происшествий, — уточнил мэр города.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Планируется установить по два проекционных перехода на улицах Карла Маркса и Гоголя. Кроме того, в планах оснастить один из городских тротуаров системой обогрева.

— Нужно посмотреть, где это необходимо прежде всего, на тротуаре с высоким пешеходным трафиком. Это позволит уйти от наледи и снега в зимнее время года, что гарантирует дополнительный комфорт и безопасность, — добавил Афанасьев.

В этом году в Зеленодольске также отремонтируют дорожное покрытие на более чем 20 улицах, обновят дорожную разметку и установят 20 новых искусственных неровностей.

Напомним, что с 1 по 30 апреля 2025 года на региональных дорогах Татарстана будут введены временные ограничения движения для грузового транспорта. Постановление, утвержденное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, включает 377 участков дорог.



Анастасия Фартыгина