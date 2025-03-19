С 1 по 30 апреля на региональных дорогах Татарстана ограничили движение грузовиков

Фото: Максим Платонов

С 1 по 30 апреля 2025 года на региональных дорогах Татарстана будут введены временные ограничения движения для грузового транспорта. Постановление, утвержденное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, включает 377 участков дорог.

Ограничения касаются транспортных средств с грузом и без груза, нагрузка на ось которых превышает допустимые 6 тонн. Такие меры принимаются ежегодно, чтобы предотвратить разрушение дорог большегрузами весной.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На указанных участках в соответствии с ПДД установят дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Временное ограничение не запрещает движение по дорогам регионального значения, а лишь устанавливает предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа региональные дороги с асфальтобетонным покрытием будут закрыты для тяжеловесных грузов при дневной температуре свыше плюс 32 градусов. Ограничения действуют только с 10.00 до 22.00.

Напомним, что в 2025 году в Татарстане продолжится ремонт дорог и мостов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году запланировано обновление более 200 километров автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Анастасия Фартыгина