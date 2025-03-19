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Госдума приняла закон о быстрой блокировке сайтов с продажей табака

18:10, 19.03.2025
Госдума приняла закон о быстрой блокировке сайтов с продажей табака
Фото: Реальное время

Госдума России в первом чтении одобрила законопроект, который позволит блокировать сайты, продающие табачные и никотиносодержащие изделия, без обращения в суд.

  • Инициативу поддержали 400 депутатов, среди которых депутаты от Татарстана Айдар Метшин и Айрат Фаррахов.

В настоящее время процесс блокировки таких сайтов занимает от трех до шести месяцев. Авторы законопроекта предлагают сократить это время, используя уже существующий механизм внесудебной блокировки, который применяется к сайтам с продажей алкоголя и позволяет закрывать их в течение семи дней.

Правительство России также поддержало инициативу, но предложило доработать ее перед вторым чтением.

Анастасия Фартыгина

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