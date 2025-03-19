Банк России опубликовал курс валют с 20 марта
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 20 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар вырос на 1,35 рубля, евро — на 3,26 рубля, юань — на 0,21 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,85 рубля;
- евро — 90,83 рубля;
- юань — 11,43 рубля.
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