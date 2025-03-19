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Банк России опубликовал курс валют с 20 марта

17:58, 19.03.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции

Банк России опубликовал курс валют с 20 марта
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 20 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар вырос на 1,35 рубля, евро — на 3,26 рубля, юань — на 0,21 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,85 рубля;
  • евро — 90,83 рубля;
  • юань — 11,43 рубля.
Анастасия Фартыгина

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Экономика

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