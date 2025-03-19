В Татарстане ожидаются гололедица и сильный ветер

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие дни в Татарстане и Казани прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

20 марта местами на дорогах возможна гололедица, особенно ночью и утром. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, который будет дуть в течение утренних и дневных часов.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в четверг, 20 марта, днем при прохождении атмосферного фронта также местами возможен небольшой снег, мокрый снег, температура повысится от 0 до +4. В конце недели ожидается преобладание поля повышенного давления, без значительных осадков, ночью от 0 до -5, днем от +1 до +6.



Анастасия Фартыгина