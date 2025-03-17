В Татарстане после теплых выходных ожидается похолодание и небольшие осадки

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане после теплой субботы, с температурами до +11 градусов, погода изменилась: в воскресенье регион оказался под влиянием холодного атмосферного фронта, принесшего осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также заметное понижение температуры. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Сегодня в республике установилась спокойная сухая погода, однако уже завтра, 18 марта, ночью в южных и юго-восточных районах ожидается небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, днем от 0 до +4.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среду, 19 марта, существенных осадков не ожидается, температура ночью понизится до -3... -8, днем ожидается от -1 до +2.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в четверг, 20 марта, днем при прохождении атмосферного фронта местами возможен небольшой снег, мокрый снег, температура повысится от 0 до +4. В конце недели ожидается преобладание поля повышенного давления, без значительных осадков, ночью от 0 до -5, днем от +1 до +6.