Госдума одобрила законопроект о награждении граждан боевым холодным оружием

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Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает новые правила награждения граждан холодным и огнестрельным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Теперь боевое холодное оружие смогут получить граждане, достигшие 18 лет, а гражданское огнестрельное оружие — с 21 года.

Законопроект также вводит возможность наследования боевого холодного оружия. Наследники граждан, награжденных таким оружием, смогут унаследовать его и владеть им в соответствии с законом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как уточнил один из авторов инициативы, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «наградное оружие будет лишено боевых свойств (охолощено) и возвращено для хранения в семье» в случае обращения наследников.

Эти изменения направлены на упрощение процесса награждения и наследования оружия, что может повысить интерес граждан к службе в армии и правоохранительных органах.

