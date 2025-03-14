В Госдуме предложили увеличить отчисления букмекеров на спорт до 3%

Фото: Елизавета Пуншева

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение отчислений букмекерских контор на развитие спорта с 2% до 3%. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Увеличенные отчисления будут направлены на финансирование профессионального спорта, детско-юношеского спорта, массового спорта, а также на подготовку и проведение «Всемирных игр дружбы».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По действующему законодательству, размер отчислений составляет 2% от выручки букмекерских контор. Однако, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, существующие нормы не обеспечивают адекватного перераспределения доходов в пользу социальной сферы на фоне роста оборотов игорного бизнеса.

Увеличение процента отчислений, по мнению авторов инициативы, поможет компенсировать негативные последствия распространения азартных игр и уменьшить финансовый разрыв между доходами игорного бизнеса и его вкладом в общественно значимые сферы. Это также усилит участие букмекерской индустрии в долгосрочном финансировании российского спорта и спортивной инфраструктуры.

Напомним, что законопроект также включает запрет на прием ставок, как в офлайн, так и в онлайн-формате, организаторами азартных игр для тех, кто отказался от участия. Подробнее о бизнесе букмекеров — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина