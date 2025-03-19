Губерниев: «Я был и остаюсь кумиром для Загитовой»

Фото: Динар Фатыхов

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что является кумиром для олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ранее фигуристка выложила пост в телеграм-канале в ответ на один из комментариев в свой адрес.

— Ответ Алины говорит о том, что я был и остаюсь кумиром для Загитовой. Молодец, она реагирует на каждое мое слово. А я стараюсь учиться журналистскому мастерству, организаторскому таланту, таланту ведущего у моего кумира Алины Загитовой. В добрый путь, родная! — сказал Губерниев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На прошлой неделе Загитова анонсировала собственное ледовое шоу под названием «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Губерниев отреагировал на новость, сделав акцент на слове «соль»: «А соль есть, так что Алине всяческих удач».



Загитова является олимпийской чемпионкой, а также выиграла все крупные международные турниры по фигурному катанию.

Зульфат Шафигуллин