Сэм Деру: «Был удивлен, что в Татарстане рядом стоят мечети и храмы»

Фото: Динар Фатыхов

Бельгийский волейболист «Зенита-Казань» Сэм Деру рассказал, что был удивлен соседству мечетей и церквей в Татарстане. Капитан сборной Бельгии выступает за казанскую команду с 2022 года.

— На самом деле, был удивлен в первое время разнообразию культур в Татарстане — когда видишь рядом мечети и храмы, православных и мусульман, русских и татар. Здорово, что в Татарстане татары учат русский, русские — татарский, так вы лучше узнаете друг друга. У нас ситуация отличается тем, что есть языковые границы, то есть во Фландрии официальный язык — голландский, в Валлонии — французский. А вот Брюссель перемешан для всех, — сказал Деру в интервью «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе казанского «Зенита» Деру дважды выиграл чемпионат России (2023, 2024) и Кубок страны (2023). Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. По некоторым данным, бельгийский волейболист покинет «Зенит-Казань» по окончании плей-офф Суперлиги.

В России Деру также выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год. С «бело-голубыми» бельгиец выиграл чемпионат и Кубок России.

В среду «Зенит-Казань» стартует в плей-офф Суперлиги домашним матчем против «Кузбасса» в стадии 1/4 финала. Команда Алексея Вербова выступает в нынешнем сезоне в ранге действующего двукратного чемпиона турнира.

Зульфат Шафигуллин