Администрацию Алексеевского района оштрафовали на 20 тысяч за скользкие дороги

Фото: Динар Фатыхов

Администрация Алексеевского района Татарстана заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей за неудовлетворительное состояние дорог в зимний период. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Прокурорская проверка выявила, что в январе 2025 года, несмотря на зимние условия, дорожная сеть района не была очищена от снега и наледи должным образом. Это создало угрозу безопасности жизни и здоровья местных жителей.

После обращения прокуратуры Алексеевского района в суд, районной администрации был назначен штраф за ненадлежащее содержание дорог.

Ранее мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев подверг критике работу руководителей департамента ЖКХ и отдела развития инфраструктуры муниципалитета из-за неудовлетворительного состояния дорог.



Рената Валеева