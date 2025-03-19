Администрацию Алексеевского района оштрафовали на 20 тысяч за скользкие дороги
Администрация Алексеевского района Татарстана заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей за неудовлетворительное состояние дорог в зимний период. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Прокурорская проверка выявила, что в январе 2025 года, несмотря на зимние условия, дорожная сеть района не была очищена от снега и наледи должным образом. Это создало угрозу безопасности жизни и здоровья местных жителей.
После обращения прокуратуры Алексеевского района в суд, районной администрации был назначен штраф за ненадлежащее содержание дорог.
Ранее мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев подверг критике работу руководителей департамента ЖКХ и отдела развития инфраструктуры муниципалитета из-за неудовлетворительного состояния дорог.
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