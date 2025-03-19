Мэр Зеленодольска — коммунальщикам: «Вы по выходным связь с реальностью теряете?»

Фото: Михаил Захаров

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев подверг критике работу руководителей департамента ЖКХ и отдела развития инфраструктуры муниципалитета из-за неудовлетворительного состояния дорог. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Критика прозвучала на внеплановом совещании, посвященном проведению дорожного ремонта. Первый замруководителя исполкома Александр Старостин доложил, что аномально теплая зима с перепадами температур привела к разрушению дорожного покрытия.

— По дорогам ссылаться только на зиму — это наших жителей абсолютно не устраивает, нас справедливо критикуют, мы и сами ездим по этим дорогам, — отреагировал Афанасьев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое возмущение мэра вызвала ситуация с ямой на улице Королева.

— Яму на дороге нельзя было оградить сразу? Вы по выходным связь с реальным миром теряете? 2 дня люди в соцсетях жаловались, я с командировки приехал прочитал — это же возмутительно! В чем проблема, департамент ЖКХ, чтобы сидеть и ждать понедельника? — сказал он.

Афанасьев поручил незамедлительно приступить к ямочному ремонту. Первым этапом станет щебенение наиболее серьезных дефектов, которое начнется уже сегодня. В понедельник запланировано начало работ по срезу и последующей укладке асфальта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава района также подчеркнул важность поэтапного подхода к ремонту.

— Обратите внимание на этапы работы: срезали — закрыли. А не так, чтобы весь город раскопали разом, а потом через 3 недели стали асфальтом укладывать, — указал Афанасьев.

Глава также поручил проработать проектные решения по ливневкам, чтобы избежать повторения проблем, возникающих из года в год.

Рената Валеева