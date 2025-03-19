В Вахитовском районе Казани ограничат движение из-за буровых работ

Фото: Динар Фатыхов

В Вахитовском районе Казани с 19 марта по 9 апреля будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения связаны с проведением работ по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение.

В частности, движение будет перекрыто:

по ул. Профсоюзной , в районе зданий №№ 30/13, 36, 38;

, в районе зданий №№ 30/13, 36, 38; по ул. Баумана , в районе здания № 29/11;

, в районе здания № 29/11; по ул. Астрономической, в районе домов №№ 3/16, 5/19.

Рената Валеева