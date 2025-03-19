В Вахитовском районе Казани ограничат движение из-за буровых работ
В Вахитовском районе Казани с 19 марта по 9 апреля будет временно ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения связаны с проведением работ по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение.
В частности, движение будет перекрыто:
- по ул. Профсоюзной, в районе зданий №№ 30/13, 36, 38;
- по ул. Баумана, в районе здания № 29/11;
- по ул. Астрономической, в районе домов №№ 3/16, 5/19.
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