УНИКС после разгрома «Самары» встретится с «Уралмашем»
Казанский УНИКС после победы над «Самарой» со счетом 120:64, юбилейной 30-й в чемпионате, отправляется в Екатеринбург, где встретится с действующим обладателем Кубка России — командой «Уралмаш».
«Уралмаш» занимает 5-е место в турнирной таблице Единой Лиги, опережая «Пари Нижний Новгород» на 4 победы. На минувших выходных команда Ростислава Вергуна впервые в своей истории стала обладателем Кубка России, уверенно обыграв в полуфинале МБА-МАИ (84:68) и в финале хозяев паркета из «Нижнего Новгорода» (78:59). MVP «Финала четырех» был признан Хэйден Далтон, набравший 17 очков в решающем матче.
Однако «Уралмаш» в последних 10 матчах допустил два поражения: дома от МБА-МАИ и на выезде от лидера ЦСКА. Особенно сильны уральцы в родных стенах, где выиграли 10 из 17 матчей в регулярном чемпионате, в марте одержав победы над «Локомотивом-Кубань» (81:79) и «Пари Нижний Новгород» (84:58).
Но есть у «Уралмаша» и «неудобный» соперник — УНИКС. За два сезона выступления в Единой Лиге «заводчане» не смогли обыграть лишь две команды — УНИКС и ЦСКА. Победная серия казанцев в личных встречах с «Уралмашем» насчитывает пять матчей подряд.
Предстоящий матч станет шестой очной встречей соперников. Игра пройдет в Екатеринбурге, начало — 18.00 мск. Прямая трансляция будет доступна на сайте Единой лиги.
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