УНИКС после разгрома «Самары» встретится с «Уралмашем»

Фото: Мария Зверева

Казанский УНИКС после победы над «Самарой» со счетом 120:64, юбилейной 30-й в чемпионате, отправляется в Екатеринбург, где встретится с действующим обладателем Кубка России — командой «Уралмаш».

«Уралмаш» занимает 5-е место в турнирной таблице Единой Лиги, опережая «Пари Нижний Новгород» на 4 победы. На минувших выходных команда Ростислава Вергуна впервые в своей истории стала обладателем Кубка России, уверенно обыграв в полуфинале МБА-МАИ (84:68) и в финале хозяев паркета из «Нижнего Новгорода» (78:59). MVP «Финала четырех» был признан Хэйден Далтон, набравший 17 очков в решающем матче.

Однако «Уралмаш» в последних 10 матчах допустил два поражения: дома от МБА-МАИ и на выезде от лидера ЦСКА. Особенно сильны уральцы в родных стенах, где выиграли 10 из 17 матчей в регулярном чемпионате, в марте одержав победы над «Локомотивом-Кубань» (81:79) и «Пари Нижний Новгород» (84:58).

Но есть у «Уралмаша» и «неудобный» соперник — УНИКС. За два сезона выступления в Единой Лиге «заводчане» не смогли обыграть лишь две команды — УНИКС и ЦСКА. Победная серия казанцев в личных встречах с «Уралмашем» насчитывает пять матчей подряд.

1 / 22 Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Мария Зверева

Предстоящий матч станет шестой очной встречей соперников. Игра пройдет в Екатеринбурге, начало — 18.00 мск. Прямая трансляция будет доступна на сайте Единой лиги.