Депутат Госдумы предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание. По мнению депутата, это позволит решить проблему бездомных животных, пишет РИА «Новости».

Кошелев подчеркнул, что жизнь человека превыше всего, и привел статистику Роспотребнадзора: от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тыс. человек, а в 2023 году несчастных случаев было на тысячу больше. Он предложил рассмотреть инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание.

Парламентарий отметил, что содержание одного животного в приюте обходится различным бюджетам от 10 до 20 тыс. рублей в месяц, то есть примерно равно минимальному размеру пенсии. Многие пожилые люди с удовольствием возьмут на себя заботу о четвероногом друге, если будут уверены, что смогут его прокормить, не отказывая себе в самом необходимом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Кошелев указал на положительное влияние домашних животных на продолжительность жизни одиноких пожилых людей. Питомцы спасают их от одиночества, которое может привести к трагическим последствиям. Кошки и собаки оказывают положительное эмоциональное и психологическое воздействие на здоровье своих хозяев.

Законопроект о защите людей от нападений бездомных животных был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов 28 февраля.



Напомним, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас высказал инициативу ввести уголовную ответственность для владельцев собак за их самовыгул.

Рената Валеева