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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

06:40, 19.03.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Фото: Рената Валеева

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Последний раз ограничения в аэропортах Казани вводились 9 марта 2025 года.

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