В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения

Фото: Рената Валеева

В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По официальным данным, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.



Последний раз ограничения в аэропортах Казани вводились 9 марта 2025 года.

