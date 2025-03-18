Медведев заявил о необходимости дальнейшего совершенствования института иноагентов в России

Фото: Реальное время

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что парламент и правительство России смогут дополнительно усовершенствовать институт иностранных агентов.

— Мне кажется, что мы уже здесь прошли довольно значительный путь, все равно у нас об этом как-то принято говорить со стеснением неким, — сообщил Медведев.

Он призвал не стесняться в вопросах регулирования института иноагентов и брать пример с зарубежных аналогов.

Напомним, недавно Минюст России принял решение исключить «Викимедиа.ру» из списка иностранных агентов из-за его ликвидации.



Матвей Гавриков