Медведев заявил о необходимости дальнейшего совершенствования института иноагентов в России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что парламент и правительство России смогут дополнительно усовершенствовать институт иностранных агентов.
— Мне кажется, что мы уже здесь прошли довольно значительный путь, все равно у нас об этом как-то принято говорить со стеснением неким, — сообщил Медведев.
Он призвал не стесняться в вопросах регулирования института иноагентов и брать пример с зарубежных аналогов.
Напомним, недавно Минюст России принял решение исключить «Викимедиа.ру» из списка иностранных агентов из-за его ликвидации.
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