Минюст России исключил «Викимедиа.ру» из реестра иноагентов
Минюст России принял решение исключить «Викимедиа.ру» из списка иностранных агентов из-за ее ликвидации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
— В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключено <...> некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа.ру», — говорится в сообщении министерства.
Из списка иноагентов исключили также ООО «Вольные люди».
Кроме этого, список реестра расширили несколько лиц:
- Василий Гатов;
- Сергей Жирнов;
- Антон Климов;
- Николай Левшиц;
- Инал Хашиг.
Напомним, что с 1 марта 2025 года иноагенты будут обязаны зачислять доходы: от продажи и сдачи в аренду недвижимости, от дивидендов и процентов по вкладам, от использования интеллектуальной деятельности на рублевые спецсчета.
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