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Минюст России исключил «Викимедиа.ру» из реестра иноагентов

17:07, 07.03.2025
Минюст России исключил «Викимедиа.ру» из реестра иноагентов
Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России принял решение исключить «Викимедиа.ру» из списка иностранных агентов из-за ее ликвидации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключено <...> некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа.ру», — говорится в сообщении министерства.

Из списка иноагентов исключили также ООО «Вольные люди».

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Кроме этого, список реестра расширили несколько лиц:

  • Василий Гатов;
  • Сергей Жирнов;
  • Антон Климов;
  • Николай Левшиц;
  • Инал Хашиг.

Напомним, что с 1 марта 2025 года иноагенты будут обязаны зачислять доходы: от продажи и сдачи в аренду недвижимости, от дивидендов и процентов по вкладам, от использования интеллектуальной деятельности на рублевые спецсчета.

    Анастасия Фартыгина
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