Подростка обвинили в осквернении символа воинской славы в Казани

Фото: Максим Платонов

В Казани несовершеннолетний обвиняется в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по Татарстану.

По версии следствия, инцидент произошел 9 ноября 2024 года в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Мальчик совершил противоправные действия, которые были зафиксированы на мобильный телефон.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Запись с осквернением символов была выложена в интернет, что привлекло внимание правоохранительных органов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что это не первый случай осквернения символов в Татарстане. В прошлый раз в отношении 16-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса за осквернение символов воинской славы России. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следкома по республике.

