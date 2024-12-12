В Татарстане 16-летний подросток подозревается в осквернении символов воинской славы России

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в отношении 16-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по части 3 статьи 354.1 Уголовного кодекса за осквернение символов воинской славы России. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следкома по республике.

Следствие установило, что 11 декабря 2024 года подросток на территории мемориального парка Победы бросил ком снега в Вечный огонь и потушил его.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что глава Следкома России также поручил провести проверку по факту осквернения Вечного огня в Казани. В соцсетях распространилась информация о том, что несовершеннолетние осквернили мемориал у парка имени Горького, посвященный военнослужащим, погибшим в борьбе с фашизмом.



Анастасия Фартыгина