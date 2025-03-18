Исследование: сдача малогабаритных квартир в Казани окупится спустя 20,8 года

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в число крупных российских городов, где сдача в аренду квартир площадью до 32 кв. м является наименее прибыльным бизнесом. Доходность от такой деятельности в столице Татарстана составит всего 4,8% годовых, а срок окупаемости приобретения — 20,8 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Мира квартир».

Самыми выгодными городами для покупки малогабаритной квартиры под сдачу в аренду признаны Махачкала и Грозный, где доходность составит 14,2% и 12,8% годовых соответственно, а окупаемость — 7 лет и 7,8 года.

— Больше всего сданная в аренду малогабаритка в новостройке разочарует своего владельца в Сочи — там доходность будет всего 3,5% годовых, а срок окупаемости — 28,5 года. Так произошло потому, что цены покупки на недвижимость в летней столице зашкаливают, хотя и ставки аренды немаленькие, — отметили в компании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо Казани, невысокую доходность от сдачи малогабаритных квартир в аренду также показали Белгород (4,5%), Севастополь (4,6%), Астрахань (4,6%), Владивосток (4,8%), Иваново (5%), Томск (5,1%), Владикавказ (5,1%) и Брянск (5,2%).

В Москве доходность от сдачи малогабаритных квартир составляет 5,3% при окупаемости 19 лет, в Санкт-Петербурге — 5,5% при окупаемости 18,1 года, а в Московской области — 6,5% при окупаемости 15,4 года.

В прошлом году возможностью арендовать жилье на долгосрочный период интересовались не только татарстанцы (43,5%), но и жители Москвы (17,1%), Нижегородской области (6,9%) и Санкт-Петербурга (5,6%).

Рената Валеева