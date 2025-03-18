Жителей Советского района Казани предупредили об отключении воды

Фото: Динар Фатыхов

В связи с подключением вынесенного участка водопровода по улице Н. Жиганова к централизованным сетям водоснабжения, в ряде домов будет временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщили в МУП «Водоконал».

Отключение воды планируется с 09.00 20 марта до 0.00 21 марта.

Воды не будет по следующим адресам:

пр. Победы, 57а, 57б, 57в, 57, 57а корп.1; 105/1, 105/2, 105а, 109/1, 109б.

МУП «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства и обещает приложить все усилия для завершения работ раньше указанного срока.

Ранее о подобном отключении воды предупредили жителей Кировского района Казани. Подача воды будет прекращена с 9.00 18 марта до 9.00 19 марта в связи с проведением работ по подключению новых сетей водоснабжения на участке ул. Деловая — ул. Г. Баруди к централизованным сетям.

Рената Валеева