Татарстан вошел в число лидеров по росту доходов за счет НДФЛ

Фото: Елизавета Пуншева

Татарстан стал одним из лидеров среди регионов России по росту налоговых и неналоговых доходов бюджетов в 2024 году. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, пишет ТАСС.

Согласно документу, доля НДФЛ в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов выросла до 32,7%, что способствовало компенсации снижения поступлений по другим налогам.

Счетная палата отмечает, что рост налоговых и неналоговых доходов сложился в 82 регионах, однако более 55% прироста определяют всего четыре региона: Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Причем на Москву приходится 36,1% общего прироста.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При этом снижение поступлений зафиксировано в Кемеровской, Мурманской, Якутской, Новгородской, Тюменской областях и Бурятии, что связано с сокращением поступлений налога на прибыль организаций в этих регионах.

Подробнее о факторах увеличения доходов, уровне госдолга и тратах республики — в материале «Реального времени».

Рената Валеева