Новым главой Минздрава Марий Эл назначили Владимира Гладнева
Владимир Гладнев, ранее занимавший должность первого замминистра здравоохранения Чувашии, стал новым министром здравоохранения Марий Эл. Указ о его назначении подписал глава республики Юрий Зайцев.
- Гладневу установлен испытательный срок в шесть месяцев. Он сменил на этом посту Марию Панькову, которая ушла на пенсию 14 марта.
Назначение нового министра совпадает с необходимостью продолжить развитие системы здравоохранения в регионе и улучшение качества медицинских услуг для населения. Ожидается, что Гладнев привнесет свой опыт и знания для решения актуальных задач в сфере здравоохранения.
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