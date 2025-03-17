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Новым главой Минздрава Марий Эл назначили Владимира Гладнева

16:56, 17.03.2025
Новым главой Минздрава Марий Эл назначили Владимира Гладнева
Фото: взято с сайта mari-el.gov.ru

Владимир Гладнев, ранее занимавший должность первого замминистра здравоохранения Чувашии, стал новым министром здравоохранения Марий Эл. Указ о его назначении подписал глава республики Юрий Зайцев.

  • Гладневу установлен испытательный срок в шесть месяцев. Он сменил на этом посту Марию Панькову, которая ушла на пенсию 14 марта.

Назначение нового министра совпадает с необходимостью продолжить развитие системы здравоохранения в регионе и улучшение качества медицинских услуг для населения. Ожидается, что Гладнев привнесет свой опыт и знания для решения актуальных задач в сфере здравоохранения.

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