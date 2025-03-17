В Казани на подготовку к половодью выделили 6,5 млн рублей

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На предотвращение возможных подтоплений в столице Татарстана выделено 6,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Администрации районов заключили контракты с подрядчиками, которые занимаются очисткой водопропускных труб, дренажных канав и русел рек от мусора и деревьев. Дорожные службы освобождают ливнеприемники от снега и наледи. Специалисты МУП «Городские мосты» контролируют 21 участок, где может возникнуть опасность заторов.

Большое внимание уделяется состоянию гидротехнических сооружений. Их очищают от ила и растений, а на насосных станциях обновлено оборудование. На плотинах Волги и Казанки проведены противоразмывные работы.

Кроме того, ведется работа с жителями. Через территориальные общественные самоуправления и мессенджеры горожан информируют о необходимости страхования имущества в зонах возможного подтопления. Для помощи маломобильным группам населения и семьям участников СВО, проживающим в частном секторе, созданы мобильные группы городского общества спасения на водах. Они будут бесплатно убирать снег и мусор там, где это необходимо.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в преддверии весенних каникул в школах пройдут родительские собрания, на которых расскажут об опасности выхода на лед.

Для эвакуации жителей из зон возможного подтопления подготовлены 22 пункта временного размещения на 5 тыс. человек. Определены медучреждения, где могут принять пострадавших. Созданы 97 мобильных групп (446 человек), которые располагают 94 единицами транспорта, 131 механизмом для откачки воды, трапами, шлангами и мешками с песком.

