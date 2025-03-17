Дуров подтвердил возвращение в ОАЭ из Франции

Сооснователь и бизнесмен Павел Дуров вернулся в Объединенные Арабские Эмираты из Франции, где против него продолжается судебное дело. Об этом он написал в своем блоге.

— Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после проведенных во Франции нескольких месяцев в связи с расследованием, связанным с преступной деятельностью в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой, — сообщил предприниматель.

Напомним, вечером 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже Дурова задержали в рамках досудебного расследования против неустановленного лица, в деле которого 12 пунктов обвинения, в том числе соучастие в киберпреступлениях, мошенничестве, распространении наркотиков и порнографического контента с несовершеннолетними. Подробнее — в материале «Реального времени».