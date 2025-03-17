Новости общества

20:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дуров подтвердил возвращение в ОАЭ из Франции

15:02, 17.03.2025
Дуров подтвердил возвращение в ОАЭ из Франции
Фото: скриншот из видео «Полное интервью Павла Дурова Такеру Карлсону на русском языке!» с канала «Такер Карлсон»

Сооснователь и бизнесмен Павел Дуров вернулся в Объединенные Арабские Эмираты из Франции, где против него продолжается судебное дело. Об этом он написал в своем блоге.

— Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после проведенных во Франции нескольких месяцев в связи с расследованием, связанным с преступной деятельностью в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой, — сообщил предприниматель.

Напомним, вечером 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже Дурова задержали в рамках досудебного расследования против неустановленного лица, в деле которого 12 пунктов обвинения, в том числе соучастие в киберпреступлениях, мошенничестве, распространении наркотиков и порнографического контента с несовершеннолетними. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также