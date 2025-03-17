Коростелев и Терентьева выиграли «разделку» на Кубке России в Сыктывкаре

Фото: Динар Фатыхов

Савелий Коростелев и Наталья Терентьева выиграли мужскую и женскую гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Представители сборной Татарстана показали лучшее время на дистанции в 10 и 5 км соответственно.

Коростелев финишировал первым с результатом 24 минуты 57,1 секунды. Вторым с отставанием почти в 30 секунд стал Сергей Ардашев из Татарстана. Третьим приехал Алексей Червоткин, отставший на 34,8 секунды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Терентьева победила с аналогичным превосходством, показав результат в 13 минут 58,9 секунды. Ольга Сергеева отстала на 34 секунды и стала второй в гонке. Тройку лучших замкнула Анастасия Кулешова с отставанием от лидера в 37,3 секунд.

В мужской «разделке» не выступили два лидера российской сборной Александр Большунов и Александр Терентьев. Титулованные лыжники почувствовали недомогание перед стартом и пропустили гонку.

Зульфат Шафигуллин