КАМАЗ подал иски к Минобороны на 10,6 млн рублей

Фото: Татьяна Демина

ПАО «КАМАЗ» обратилось в Арбитражный суд Москвы с четырьмя исками к Минобороны России на общую сумму более 10,6 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Первый иск на сумму 3,39 млн рублей был подан 27 февраля. В этом деле в качестве третьих лиц привлечены 23 организации, среди которых АО «Российский институт радионавигации и времени» и АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей».

Три других иска были направлены в суд 4 марта. Общая сумма требований составляет 7,24 млн. В этих исках в качестве третьего лица фигурирует АО «Ремдизель», дочерняя компания КАМАЗа.

Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

В последнем иске, помимо «Ремдизеля», третьими лицами выступают еще четыре компании, включая АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» и АО «Астейс», производитель бронированной техники.

Предварительное заседание по первому иску назначено на 7 мая 2025 года.

Напомним, что чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год составил 3,4 млрд рублей, что является резким контрастом с чистой прибылью в размере 11,9 миллиарда рублей, зафиксированной в 2023 году.

