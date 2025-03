Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской НПО

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура признала нежелательной на территории страны деятельность организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre*

Организация была создана в марте 2022 года представителями научных, университетских и студенческих кругов и зарегистрирована в форме ассоциации в Париже. Ее заявленные цели — поддержка Украины в войне против России, противников войны внутри России и всех народов, подвергшихся нападению или угрозам со стороны России. Кроме того, организация стремится повысить осведомленность французского общества и правительств европейских государств об украинском конфликте.

Ассоциация сотрудничает с иностранными организациями Russie-Libertes* и «Антивоенный комитет России»*. Также партнерами являются проукраинские объединения, собирающие средства для ВСУ.

Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre* выступает за применение к России санкций, распространяет недостоверную информацию о СВО и агитирует против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

Одним из направлений деятельности ассоциации является оказание помощи киевскому режиму, в том числе военно-технической. С этой целью на регулярной основе проводятся митинги, а на сайте ассоциации открыт сбор средств, в том числе на закупку автомобилей повышенной проходимости для подразделений ВСУ.

7 февраля подобный статус получил The Independent Barents Observer AS* из Норвегии, владеющей интернет-изданием The Barents Observer.